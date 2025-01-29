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Что такое семейная карма: всё о родовых проклятиях и энергетическом наследстве

Что такое семейная карма: всё о родовых проклятиях и энергетическом наследстве

Что такое семейная карма: всё о родовых проклятиях и энергетическом наследстве Алёна ЮрьеваСемейная карма — это мощный и сложный феномен, который воздействует на всю вашу жизнь, начиная от событий, которые происходят с вами, и заканчивая теми судьбами, которые связаны с вашими предками.

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