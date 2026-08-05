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Чехия закрывает въезд для украинцев призывного возраста

Чехия закрывает въезд для украинцев призывного возраста

Украинцам призывного возраста, не имеющим подтверждения военных документов, закрывают въезд в Чехию. Как заявили в МИД республики, для получения временной защиты необходимо иметь при себе воинские документы, подтверждающие освобождение от мобилизации.

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