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Президент Словакии изменила мнение относительно помощи Украине

Президент Словакии изменила мнение относительно помощи Украине

Президент Словакии Чапутова изменила мнение о прекращении военной помощи Киеву Фото: Caitlin Ochs / Reuters Президент Словакии Зузана Чапутова изменила свое мнение относительно военной помощи Киеву.

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Комментарии
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Лев Добрый
Часто менять своё мнение, это не признак хорошего тона. 👀😜👈
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