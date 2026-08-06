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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпийская чемпионка Лара Гут-Бехрами завершила спортивную карьеру

Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами завершила спортивную карьеру в 35 лет.  Спортсменка планировала уйти после Олимпиады-2026 в Милане, но в ноябре 2025 года упала во время тренировки, получила разрыв передней крестообразной связки колена и была вынуждена пропустить олимпийский сезон.

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