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Песков: план советников Трампа должен учитывать ситуацию на земле

Песков: план советников Трампа должен учитывать ситуацию на земле

План по урегулированию конфликта на Украине, предложенный советниками бывшего лидера США Дональда Трампа, должен учитывать ситуацию на поле боя, заявил агентству Reuters пресс-секретарь президента России.

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