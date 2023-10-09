Сенатор Шумер призвал Китай осудить «трусливые и злобные нападения» на Израиль

Американский сенатор Чак Шумер в ходе беседы с руководителем министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И призвал восточноазиатское государство осудить «трусливые и злобные нападения» на Израиль.
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