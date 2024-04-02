Появилось видео удара БПЛА по общежитию студентов в Елабуге

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео удара украинского БПЛА по общежитию студентов в Елабуге. На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа врезается в здание ОЭЗ «Алабуга», после чего произошел взрыв.
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