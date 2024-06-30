Экипажи боевых машин пехоты мотострелковых подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению украинских националистов в зоне специальной операции.
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