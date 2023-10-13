Врач рассказал о способах снизить риск рака и болезней сердца

Острая пища оказывает неоднозначное влияние на здоровье человека. С одной стороны, она может ухудшить состояние людей с некоторыми хроническими заболеваниями, а с другой — снизить риск болезней сердца и органов дыхания.
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