Новый Volkswagen Teramont полностью рассекречен до премьеры: огромный кроссовер лишится мотора VR6

Официальная премьера совершенно нового кроссовера Volkswagen Teramont Pro ожидается до конца текущего квартала, но машину уже полностью рассекретили — китайский ресурс Autohome опубликовал много живых фото машины.
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