Правительственный доклад раскрыл план Москвы по созданию евразийского конкурента США, ЕС и Китаю

В апреле прошлого года российское правительство представило доклад на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, где обсуждалась идея создания евразийского торгового блока.
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