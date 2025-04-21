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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зуб дебютировал в плей-офф НХЛ: 3 броска, 1 блок, 3 потери и «+1» за 20:57 в матче с «Торонто»

Защитник «Оттавы» сыграл в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (2:6, 0-1).

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