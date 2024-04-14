Мясо в духовке очень простым способом - трачу всего 10 минут

Евгения Баринова Спасибо за рецепт, нужно попробовать.

Alex Nемо Все по рецепту но, поверх слоя помидоров на мясе, положите картошку нарезанную тонкими листами затем покройте тонким слоем майонеза (или сметаны) и сверху посыпьте наструганным сыром. Вот это будет сытно, красиво и вкусно! На то количество мяса что указано в рецепте хватит 3-4 картофелин весом в пределах 500 грамм.