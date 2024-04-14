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Будет вкусно

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Мясо в духовке очень простым способом - трачу всего 10 минут

Мясо в духовке очень простым способом - трачу всего 10 минут

Это блюдо на тот случай, когда лень готовить, но хочется чего-то вкусного. Ничего отбивать, предварительно обжаривать или отваривать не надо.

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Комментарии
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Евгения Баринова
Спасибо за рецепт, нужно попробовать.
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13 час.
Alex Nемо
Все по рецепту но, поверх слоя помидоров на мясе, положите картошку нарезанную тонкими листами затем покройте тонким слоем майонеза (или сметаны) и сверху посыпьте наструганным сыром. Вот это будет сытно, красиво и вкусно! На то количество мяса что указано в рецепте хватит 3-4 картофелин весом в пределах 500 грамм.
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11 час.
Наталья
Всегда выручает такой рецепт приготовления, даже, если мясо перемороженное, часто так готовлю, если излишки в морозилке, да и гости на подходе) И всем очень даже заходит!
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8 час.

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