Пять целей, ради которых мужчины ищут себе женщину

Пока на соседнем канале обсуждают, зачем женщины ищут мужчин (и приходят к выводу, что все дело в деньгах), мы с вами поразмышляем о том, зачем же мужчины ищут женщин… Гусары, молчать! Цель не одна, как вы могли подумать.