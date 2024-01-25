Экс-депутата АКЗС Бушкова по второму уголовному делу будут судить в Новосибирске

Второе уголовное дело против Бушкова передали в суд 24 января Экс-депутата АКЗС и гендиректора ООО "Алтай-Форест" Николая Бушкова по второму уголовному делу будут судить в Черепановском районном суде Новосибирска.
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