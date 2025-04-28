Почему нельзя на Радоницу нести искусственные цветы на кладбище

Многие люди любят оставлять на могилках пластмассовые цветы, но церковь этот обычай не одобряет.Радоница — это поминальная дата для православных, важный день, который надо посвятить памяти об ушедших близких.
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