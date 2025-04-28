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Почему нельзя на Радоницу нести искусственные цветы на кладбище

Почему нельзя на Радоницу нести искусственные цветы на кладбище

Многие люди любят оставлять на могилках пластмассовые цветы, но церковь этот обычай не одобряет.Радоница — это поминальная дата для православных, важный день, который надо посвятить памяти об ушедших близких.

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