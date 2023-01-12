Российские конструкторы рассказали о преимуществах робота-собаки с лазером на поле боя

Фото иллюстративное: робот-собака с гранатометом на выставке "Армия-2022" В современной войне российским вооруженным силам следует использовать роботов-собак с установленными на них лазерами для поражения оптико-электронных устройств противника.
Фото иллюстративное: робот-собака с гранатометом на выставке "Армия-2022" В современной войне российским вооруженным силам следует использовать роботов-собак с установленными на них лазерами для поражения оптико-электронных устройств противника.
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