Фарион всё

Бывший депутат Верховной рады, нацистка, украинствующая русофобка Ирина Фарион умерла после покушения во Львове.
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Бывший депутат Верховной рады, нацистка, украинствующая русофобка Ирина Фарион умерла после покушения во Львове.
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