Вэнс назвал Байдена худшим президентом за всю свою жизнь

Кандидат на пост вице-президента Соединенных Штатов от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, комментируя отказ действующего президента Джо Байдена бороться за переизбрание, назвал его худшим президентом за всю его жизнь.