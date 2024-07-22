Вэнс назвал Байдена худшим президентом за всю свою жизнь

Кандидат на пост вице-президента Соединенных Штатов от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, комментируя отказ действующего президента Джо Байдена бороться за переизбрание, назвал его худшим президентом за всю его жизнь.
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