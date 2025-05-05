Прогноз погоды в Крыму на 5 мая В Симферополе +19 и облачно с прояснениями В Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +15 и ясноВ Черноморском +17 и ясноВ Джанкое +22 и ясноВ Ялте +14 и облачно с прояснениямиВ Алуште +16 и ясноВ Керчи +18 и ясноВ Армянске +20 и ясн.