Путин заявил о невыполнении партнерами обязательств по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин 1 сентября во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что цели зерновой сделки, достигнутой в 2022 году, так и не были выполнены из-за невыполнения обязательств зарубежными партнерами.