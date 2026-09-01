Путин заявил о невыполнении партнерами обязательств по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин 1 сентября во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что цели зерновой сделки, достигнутой в 2022 году, так и не были выполнены из-за невыполнения обязательств зарубежными партнерами.
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