Европе конец. Погибнут миллионы: Учёные больше не скрывают — грибок-убийца активизировался

Independent: По Европе из-за потепления может распространиться грибок-убийцаБританские учёные из Манчестерского университета пришли к выводу, что в виду изменения климата по всей Европе может распространиться опасный грибок, из-за которого под угрозой окажется здоровье 9 млн человек.