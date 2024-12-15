ИИ-стартап xAI пообещал бесплатный доступ к боту Grok-2 всем пользователям X Стар...

ИИ-стартап xAI пообещал бесплатный доступ к боту Grok-2 всем пользователям XСтартап xAI, который принадлежит Илону Маску (Elon Musk) и работает в сфере искусственного интеллекта, объявил, что новая версия чат-бота Grok-2 будет доступна бесплатно всем пользователям социальной сети X.