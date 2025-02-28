Чеботина заговорила про подарок на 8 Марта от таинственного избранника — ждет с нетерпением

Певица намекнула на перемены в личной жизни. Люся Чеботина Ирина Калмыкова/пресс-служба Л. ЧеботинойПевица Люся Чеботина последнее время не афиширует свою личную жизнь, однако в прошлом году в одном из интервью она признавалась, что ее сердце занято.
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