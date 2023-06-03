За рулём

40 подписчиков

Свежие комментарии

  • Pussy Licker
    Ещё в три девятом царстве возобновите производствоHyundai ищет вари...
  • BaTaNya BaTaNya
    В полосу или на полосу?Никогда не заезжа...
  • Владимир Никитееко
    И в чем смысл то? Безопаснее станет? Чет у меня большие сомнения. Видимо кому-то надо оправдать своё место, вот и выд...На круг будем въе...

Тормозит головное устройство? Вот простое решение

Тормозит головное устройство? Вот простое решение

Chery Tiggo 4 Pro, 1.5T (147 л. с.), CVT Изготовитель – Chery Automobile, Китай Год выпуска – 2022 В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2023 года Пробег на момент отчета – 17 500 км Tiggo 4 Pro не хватает производительности «железа» медиасистемы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх