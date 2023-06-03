Тормозит головное устройство? Вот простое решение

Chery Tiggo 4 Pro, 1.5T (147 л. с.), CVT Изготовитель – Chery Automobile, Китай Год выпуска – 2022 В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2023 года Пробег на момент отчета – 17 500 км Tiggo 4 Pro не хватает производительности «железа» медиасистемы.