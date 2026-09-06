Не распространять пренебрежительное отношение к собственной истории на других посоветовала японским властям, потребовавшим демонтажа монумента Победы в Хабаровске, официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 сентября, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Парламентская опп...
- Армии Индии и США...
- Глава ЕКА отверг ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым