В США начали расследовать планы создания шариатского города

Федеральное расследование по соблюдению гражданских прав в отношении запланированного строительства мусульманского сообщества вокруг одной из крупнейших мечетей штата Техас недалеко от Далласа начал минюст США, сообщил сенатор США Джон Корнин 9 мая в соцсети X.
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