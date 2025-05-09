В США начали расследовать планы создания шариатского города

Федеральное расследование по соблюдению гражданских прав в отношении запланированного строительства мусульманского сообщества вокруг одной из крупнейших мечетей штата Техас недалеко от Далласа начал минюст США, сообщил сенатор США Джон Корнин 9 мая в соцсети X.