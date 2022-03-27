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Габриэла Пападакис: «Чемпионат мира был странным из-за всего, что происходит на Украине – было душераздирающе наблюдать за этими событиями»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис, выступающая с Гийомом Сизероном, высказалась о проведении чемпионата мира в Монпелье на фоне ситуации на Украине.

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