Стартовало производство новой версии кроссовера Belgee X50

С атмосферным четырёхцилиндровым бензиновым двигателем Автомобильный бренд Belgee объявил о запуске в производство новой версии модели Belgee X50 — её уже выпускают под Борисовом.
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