Google и другие заплатили миллионы долларов за разбросанные по полям камни, кот...

Google и другие заплатили миллионы долларов за разбросанные по полям камни, которые якобы удалят CO2 из воздухаМолодая американская компания Terradot только что получила транш на $27 млн на реализацию в Бразилии пилотной программы по естественному удалению CO2 из воздуха.