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Google и другие заплатили миллионы долларов за разбросанные по полям камни, кот...

Google и другие заплатили миллионы долларов за разбросанные по полям камни, кот...

Google и другие заплатили миллионы долларов за разбросанные по полям камни, которые якобы удалят CO2 из воздухаМолодая американская компания Terradot только что получила транш на $27 млн на реализацию в Бразилии пилотной программы по естественному удалению CO2 из воздуха.

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