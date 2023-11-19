ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Можно неплохой бизнес организовать по пошиву шляп императора Наполеона и других исторических личностей.Шляпа императора ...
  • Сергей О
    Отправили на утилизацию ай да сестраРоссия помогла по...
  • Валерий Ребров
    Пора бы и нашим уничтожать все и вся на окраине,может тогда начнут понимать, что надо сносить режимГубернатор Гладко...

Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций

Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций

Из-за веденных беспрецедентных западных санкций после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса существовала угроза обвала экономики России, в связи с чем пришлось мобилизовать все ресурсы для того, чтобы это предотвратить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх