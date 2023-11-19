Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций

Из-за веденных беспрецедентных западных санкций после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса существовала угроза обвала экономики России, в связи с чем пришлось мобилизовать все ресурсы для того, чтобы это предотвратить.
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