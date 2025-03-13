Воспитанник Ротшильда - «кровавый Лёня» мстит за Пугачёву. Бородин обвинил «примадонну» в покушении на убийство за раскрытую «правду»

БлокнотРУ Как сообщает телеграм-канал Shot глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в специальном донесении генерал-майору юстиции Андрею Стрижову сообщил, что боится за свою жизнь.
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