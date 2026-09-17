Лавров выразил сомнение в осознанности слов канцлера Мерк о военной роли Германии в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конгрессе Международного движения русофилов в Москве выразил сомнение в том, что канцлер Германии Фридрих Мерк осознает смысл собственных заявлений о необходимости возвращения Германии статуса главной военной силы в Европе.