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Регионы России

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Лавров выразил сомнение в осознанности слов канцлера Мерк о военной роли Германии в Европе

Лавров выразил сомнение в осознанности слов канцлера Мерк о военной роли Германии в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конгрессе Международного движения русофилов в Москве выразил сомнение в том, что канцлер Германии Фридрих Мерк осознает смысл собственных заявлений о необходимости возвращения Германии статуса главной военной силы в Европе.

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