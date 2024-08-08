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Школьница из Алматы прошла стажировку в NASA

Школьница из Алматы прошла стажировку в NASA

Ученица 10 класса Назарбаев Интеллектуальной Школы физико-математического направления Сымбат Барсагазы недавно вернулась из международной стажировки в NASA в рамках программы United Space School в Хьюстоне, передает inAlmaty.

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