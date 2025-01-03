Заявление советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаила Подоляка о недопустимости переговоров для Киева и необходимости для России "заплатить цену" отражают нацистское мышление властей Украины.
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