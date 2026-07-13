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ФИДЕ изменила формат Кубка мира по шахматам

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила формат проведения мужского и женского Кубков мира.  С 2005 года Кубок мира проводился по олимпийской системе и длился 27 дней.

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