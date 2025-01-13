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В Курской области решили проблему с электронной выдачей жилищных сертификатов

<p style="text-align:justify"><strong>В Курской области специалисты минцифры и центра электронного взаимодействия отработали проблему с рассмотрением заявлений на выдачу сертификатов, которые поступают через единый портал Госуслуг с администрацией Суджанского района.

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