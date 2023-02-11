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Агент Дзюбы: «Артема можно назвать «российским Роналду» по нашим меркам, как бы пафосно ни звучало. Абсолютно уверен»

Агент Дзюбы: «Артема можно назвать «российским Роналду» по нашим меркам, как бы пафосно ни звучало. Абсолютно уверен»

Агент Артема Дзюбы назвал нападающего «российским Роналду».  8 февраля 34-летний футболист перешел в «Локомотив».

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