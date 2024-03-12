Подлинная история открытия, удостоенного Нобелевской премии. 225 человек получили Нобелевские премий по физиологии и медицине за время существования этой престижной награды.
Почему гастрит и язва появляются не от стресса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эдуард Николаев
нужное дело
Ответить
21 час.
Нина Попова
После приема дорогущего лекарства от этой "бактерии", было обострение гастрита. Пришлось лечиться кашками с маслом и это помогло. Очередное разводилово.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии