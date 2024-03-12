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Почему гастрит и язва появляются не от стресса

Почему гастрит и язва появляются не от стресса

Подлинная история открытия, удостоенного Нобелевской премии. 225 человек получили Нобелевские премий по физиологии и медицине за время существования этой престижной награды.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
нужное дело
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21 час.
Нина Попова
После приема дорогущего лекарства от этой &quot;бактерии&quot;, было обострение гастрита. Пришлось лечиться кашками с маслом и это помогло. Очередное разводилово.
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20 час.

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