Почему же мы допустили ошибку, проявив эту "гуманность"?

Отрывок из интервью Р. Ищенко, пытающего объяснить, что произошло в начале СВО. В целом объяснения логичные, но я так и не понимаю, КАК наше руководство не поняло того, что понимали даже домохозяйки, и КАК можно было верить беглым укропам.
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