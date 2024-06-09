Почему же мы допустили ошибку, проявив эту "гуманность"?

Отрывок из интервью Р. Ищенко, пытающего объяснить, что произошло в начале СВО. В целом объяснения логичные, но я так и не понимаю, КАК наше руководство не поняло того, что понимали даже домохозяйки, и КАК можно было верить беглым укропам.