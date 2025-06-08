Запрет на "непрозрачные" заборы: новые правила на ограждения участков вступили в силу с 8 июня

Изменения в законодательстве направлены на снижение конфликтных ситуаций между соседями. Если сосед будет против изменения забора, демонтировать ограждение можно будет самостоятельно, вызвав кадастрового инженера.
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