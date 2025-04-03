Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми

Актер якобы пользовался услугами пяти девушек, которых принуждали к занятию проституцией Звезда "Кровавого спорта" Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
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