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ИА Регнум

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Биолог Липкович предупредил о смертельной опасности встречи с милыми медвежатами

Биолог Липкович предупредил о смертельной опасности встречи с милыми медвежатами

При встрече с медвежатами нельзя подходить к ним, бежать или шуметь. Лучше всего просто уйти в обратном направлении, ведь рядом практически наверняка находится взрослый зверь.

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