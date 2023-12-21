Мир ждет США: Америка снова блокирует доступ гуманитарной помощи в Газу

Совет Безопасности ООН сегодня вновь попытается принять резолюцию, призывающую к прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАСом, после того как предыдущие попытки заручиться поддержкой Вашингтона не увенчались успехом.
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