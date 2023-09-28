США продлили экспортные санкции против российских авиакомпаний, в числе которых «ЮТэйр», за нарушение мер экспортного контроля.
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