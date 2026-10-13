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Ольга Бузова заявила, что она может забыть про юбки

Телеведущая и певица Ольга Бузова, исполнительница хита «Мало половин», посетила медицинский центр, чтобы оценить состояние колена, серьезно пострадавшего в начале лета.

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