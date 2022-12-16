Александер Секулич – о матче с ЦСКА: «Нужно оставаться собранными все 40 минут»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал, за счет чего можно победить лидера Единой лиги ВТБ ЦСКА, который пока идет без поражений (16-0).

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