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Пропаганда - один из основных видов оружия Второй мировой войны

Пропаганда - один из основных видов оружия Второй мировой войны

ИТАЛИЯ. Пропагандистский плакат "США обещают итальянцам работу и деньги. Но если в этой стране на пособие по безработице живут 12 миллионов своих собственных граждан, то та работа, которую американцы станут давать представителям покоренных народов будет основываться на проявлении ими рабской покорности и бесчестия!".

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