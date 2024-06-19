Украина продолжает обстреливать мирные населенные пункты в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в среду, 19 июня, сообщил об очередном обстреле ВСУ населенных пунктов Шебекинского городского округа, в результате чего четыре села остались без электричества.
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