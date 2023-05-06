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Отвечаю на главные вопросы, которые есть у общества ко мне и к ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Отвечаю на главные вопросы, которые есть у общества ко мне и к ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал статью, в которой ответил на наиболее распространенные вопросы о деятельности ЧВК «Вагнер» в Бахмуте.

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